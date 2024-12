CIVITAVECCHIA – L’Ambufest partirà dal primo giugno. Lo ha deciso il direttore generale della Asl Roma 4 Cristina Matrangga che, nei giorni scorsi, ha firmato l’atto che dà il via alla sperimentazione dell’ambulatorio festivo gestito dai professionisti di medicina generale a supporto del pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

DI COSA SI TRATTA

Si tratta di un’iniziativa proposta da Mauro Mocci, referente della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale ed ex responsabile Usca-r per la Asl Roma 4 durante la pandemia. L’ambulatorio sarà aperto il sabato, la domenica e i festivi (compreso il 28 aprile) dalle 10 alle 19, fino alle 20 massimo. Le prestazioni «riguarderanno - si legge - quelle di competenza della medicina generale e sarà garantito dai medici di emdicina generale del distretto». Per le patologie trattabili dalla medicina generale il personale della Centrale operativa della continuità assistenziale informerà il paziente dell’esistenza della Acp fornendo l’indirizzo.

DOVE SI TROVERÀ

L’ambulatorio sarà ospitato dal Consultorio e sarà fornito di tutta la strumentazione necessaria per l’assistenza a supporto dell’ospedale cittadino. La Asl nominerà il referente del progetto, la “squadra” sarà formata dai medici che hanno fornito la propria disponibilità (i moduli sono reperibili sul sito dell’Asl). Si tratta di una importante iniziativa che arriva proprio nel periodo peggiore per il Pronto soccorso, quello estivo, in cui il boom di crocieristi rischia di creare intoppi o rallentamenti nel reparto di urgenza del San Paolo.

