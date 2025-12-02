CERVETERI - Al mercato settimanale di Cerveteri arriva l’open day vaccinale. Nuovo appuntamento venerdì a Largo Almunecar dalle 9 alle 12.30 dove sarà presente un camper mobile messo a disposizione dalla Asl Rm4, per effettuare vaccinazioni gratuite per età, patologia e condizioni di rischio. Non occorre la prenotazione. «Un'iniziativa importante per la cittadinanza soprattutto in questo periodo dell'anno in cui il virus dell'influenza sta raggiungendo il picco massimo - ha detto l’assessore Manuele Parroccini – Una mattinata durante la quale chiunque voglia, senza appuntamento e in tempi davvero rapidi, potranno fare il vaccino antinfluenzale».

