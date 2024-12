CIVITAVECCHIA – Alla farmacia comunale "Aurelia" si previene l’osteoporosi con la MOC, lo screening che permette di valutare lo stato di salute delle ossa, in collaborazione con l'azienda Paladin Pharma. Sabato scorso sono tantissimi gli utenti, soprattutto donne, le più colpite da problemi legati alla fragilità ossea, che si sono recate in Farmacia per effettuare il test Mineralometria Ossea Computerizzata con un operatore specializzato della Paladin Pharma. In tutto sono stati effettuati 40 screening.

Si tratta di una tecnica diagnostica ad ultrasuoni basata sulla trasmissione di onde ad alta frequenza attraverso l'osso, che permette di stabilire la predisposizione del paziente al rischio di frattura osteoporotica. È un sistema non invasivo, privo di radiazioni che si esegue in 20 minuti circa attraverso la misurazione effettuata a livello del calcagno. Soddisfatta per il successo dell’iniziativa la direttrice della farmacia comunale “Aurelia”, dottoressa Alessandra Fabbri, sempre attenta e puntuale alle richieste degli utenti.

Anche il CdA di CSP srl sottolinea "l'importanza di poter svolgere questi esami preventivi agevolmente in farmacia, senza le complicazioni e il tempo necessari per effettuarli attraverso altri canali, con un duplice obiettivo: da un lato quello di agevolare i cittadini stimolandoli a tenere sotto controllo alcuni indicatori fondamentali per la propria salute, dall'altro sgravare le strutture sanitarie di attività che possono essere svolte con altrettanta sicurezza e qualità, appunto, presso le farmacie. L'invito alla cittadinanza è di valorizzare questa opportunità per monitorare parametri realmente decisivi per la propria salute, partecipando attivamente a tutte le nostre iniziative in programma".

