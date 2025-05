LADISPOLI - Posa della prima pietra venerdì alle 10.30, per l’ospedale di comunità sulla statale Aurelia.

La struttura sarà realizzata nei terreni adiacenti alla Casa della Salute, insieme alla Casa di Comunità.

«Sono lieto di invitarvi alla cerimonia di posa della prima pietra dell’Ospedale di Comunità di Ladispoli che si svolgerà presso la Casa della Salute venerdì 23 maggio, alle ore 10:30, alla presenza del direttore generale della Asl Roma 4 dottoressa Rosaria Marino», scrive il sindaco Alessandro Grando. «Si tratta di un intervento molto importante grazie al quale sarà potenziato il servizio sanitario territoriale, e per questo ringraziamo nuovamente la Regione Lazio e la Asl Rm 4. L’Ospedale di Comunità è stato finanziato attraverso i fondi del PNRR, sarà dotato di 20 posti letto e sarà destinato a pazienti che necessitano di interventi sanitari a media o bassa intensità clinica e per degenze di breve durata. Siete tutti invitati a partecipare a questa giornata storica per la nostra città».

