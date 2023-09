LADISPOLI - 87 esami mammografici, 55 test Hpv, 54 kit per colon retto distribuiti, 21 prelievi ematici per la ricerca degli anticorpi dell'epatite C. Sono questi i dati degli screening effettuati dall'unità mobile della Asl Roma 4 sul lungomare di Marina di Palo in occasione della prima giornata di "Ladispolana" organizzata dal Comune. Durante la giornata gli esperti dell'azienda sanitaria hanno parlato anche di prevenzione, vaccini, servizi all'utenza e i progetti del Pnrr che a breve partiranno nel territorio del comune di Ladispoli. Prossimo appuntamento con l'unità mobile della Asl il 9 ottobre a piazza Falcone. In quell'occasione sarà possibile effettuare screening oncologici grazie ai circa 200 metri quadri di superficie dei mezzi a disposizione provvisti di sala d'attesa, 4 ambulatori, servizi igienici, spogliatoi e accesso per disabili. A bordo sarà possibile sottoporsi a test Hpv, mammografia e ricevere o consegnare le provette per il test del colon retto. Da quest’anno sarà possibile eseguire anche gli screening di secondo livello.

