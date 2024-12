TOLFA - Era stata oggetto di un convegno al teatro Claudio alcuni mesi fa ed esperti, medici e operatori sanitari ne avevano spiegato i meccanismi e soprattutto i vantaggi, e adesso la telemedicina è arrivata a Tolfa.

Nei giorni scorsi per i tolfetani è stato possibile, dalle 9 alle 13, ricevere visite gratuite nella farmacia comunale. Sono stati controllati i parametri della pressione sanguigna, della saturazione del sangue, della glicemia, del peso corporeo, della temperatura. Sono stati effettuati anche elettrocardiogrammi e televisite mediche. Tutto questo grazie alla collaborazione del personale della Farmacia Comunale, della MyG e dell’amministrazione comunale di Tolfa.

Visite mediche online, esami diagnostici: nel Borgo collinare c'è ora un vero presidio sanitario per dare servizi e assistenza medica sul territorio. A questo progetto ha lavorato l'assessore Alessandro Tagliani e ha reso Tolfa uno dei pochissimi comuni italiani a fornire un servizio socio sanitario per i residenti, in particolare gli anziani. In caso di piccoli problemi fisici, o per effettuare controlli di routine in farmacia i residenti troveranno il personale in grado di dare le prime risposte, fare gli esami diagnostici e misurare i vari parametri.

«La pratica della telemedicina ancora poco nota nel nostro paese - spiega l'assessore Alessandro Tagliani - offre innumerevoli vantaggi ed inoltre la presenza di un presidio di telemedicina è un vero valore aggiunto per un piccolo borgo come il nostro. La nostra amministrazione si sta impegnando affinché i giovani restino a Tolfa e per invitare altre persone a trasferirsi nel nostro paese, dove la qualità di vita è sempre più alta».

