ALLUMIERE - TOLFA - In collina volontari e volontarie all'opera per accogliere sabato a Tolfa e ad Allumiere la "grande invasione rosa". Sabato mattina i due comuni collinari ospiteranno, infatti, "Emozioni in rosa", una bellissima e imperdibile giornata di solidarietà, sport e arte dedicata alle “Donne in Rosa” e organizzata per lanciare l'importante messaggio della prevenzione come mezzo di cura.

"Emozioni in rosa" si svolge tra Tolfa ed Allumiere ormai da 10 anni ed è promossa dall'associazione "Susan G. Komen" dei Monti della Tolfa e tutto il ricavato è infatti devoluto proprio alla Komen che si occupa di prevenzione e assistenza alle donne operate di tumore del seno, sostiene progetti importanti per le donne.

La Komen dei Monti della Tolfa comprende Allumiere, Tolfa, La Bianca e alla manifestazione aderiscono anche molte associazioni e gruppi di tutto il comprensorio. Da molti anni la Komen è attiva nei due paesi grazie alla donna in rosa Elena Riversi (fondatrice e responsabile della Komen dei Monti della Tokfa) e al professore chirurgo senologo Guanluca Francrschini. Elena fu una delle prime pazienti del professor Franceschini e, insieme, diedero vita alla grande attività e grande movimento delle donne in rosa collinari tanto che oer molti anni il gruppo coordinato da Elena Riversi è stato premiato come gruppo più numeroso alla Race for the Cure che si tiene ogni anno a Roma. Dieci anni fa poi il professor Franceschini insieme a Elena Riversi e alla Psiconcologa Marinella Linardos pensarono di dar vita a "Emozioni in rosa" e subito il territorio accolse questo progetto e oggi è ormai un appuntamento fisso molto atteso e partecipato.

Da qualche anno a raccogliere il testimone dal professor Franceschini per questa manifestazione è il chirurgo senologo del Gemelli Sabatino D'Archi che, oltre ad essere un eccellente medico è una persona straordinaria. Molto amato da tutte le donne in rosa del territorio il professor Riccardo Masetti primario della Senologia del Gemelli e fondatore della Komen: lui e la presidente di Komen Italia, la professoressa Daniela Terribile fin dall'inizio sono stati vicini al territorio e presenti nelle varie iniziative. "Sembra ieri che abbiamo dato il via alla prima edizione di "Emozioni in rosa" e invece sabato faremo la decima edizione - spiega l'eccezionale e attivissima responsabile Komen dei Monti della Tolfa, Elena Riversi - la prevenzione è fondamentale è il nostro motto e proprio per far capire l'importanza della prevenzione si organizzano queste ed altre iniziative. Non dimentichiamoci che sono stati effettuati nel nostro territorio screening gratuiti dalla carovana della prevenzione della ASL e della Komen durante questo anno. Cerchiamo in ogni modo di promuovere la prevenzione, perché purtroppo ancora troppe persone non hanno capito quanto è importante. Vi attendiamo numerosi a questa bella, allegra e colorata festa. Più siamo e meglio stiamo. Tutti insieme vogliamo dire alle mte donne malate di tumore al seno che da questa patologia si può guarire e a testimoniarlo saranno le tante donne in rosa come me". Sabato alle 8,30 appuntamento per tutti in piazza Vittorio Veneto, dove ci saranno sedute di Shiatsu a cura dell’associazione VIS FlSieo; alle 9,30 seguirá il saluto di benvenuto da parte delle autorità; tutto sarà animato dalla Banda Musicale “G.Verdi” di Tolfa.

Alle 10 ci sarà lo start per la camminata che passerà da La Bianca e arriverá ad Allumiere verso le 11,30: qui ci sarà l'accoglienza e il ristoro a cura dell’associazione Adamo. A seguire ci sarà il flashmob delle scuole di danza: "Dance World" e "New Dance Evolution Center" accompagnate dalle note dei musicanti della banda Amici della Musica di Allumiere; seguiranno sedute di Shiatsu a cura dell’associazione VIS FlSieo. Alle 12 si terrà il Convegno presso I’Auditorium con la partecipazione del Dott. Sabatino D’Archi, chirurgo senologo del Policlinico Gemelli di Roma. Alle 13 Pranzo in Rosa a cura della Cooperativa Alfa 2, a seguire la lotteria a premi. Nel pomeriggio per le vie del paese ci sarà la Festa d'Autunno e dei Giochi Popolari con stand di prodotti locali, giochi tradizionali e attività varie. La Delegata comunale alle Pari Opportunità, Alessia Brancaleoni spiega: "Quest'anno "Emozioni un Rosa" è arrivata al decimo anno della sua nascita. È sempre emozionante prepararci per questo evento che unisce e crea uno spirito di collaborazione e di entusiasmo, nonostante la "battaglia" che le varie donne stanno affrontando o che hanno affrontato. Per me è un onore curare insieme alle altre donne questa manifestazione, che avrà il culmine nella giornata del 30 settembre. In realtà i preparativi si susseguono nelle settimane precedenti e creano un clima di unione. La nostra amministrazione comunale sostiene e dà una grande importanza all'evento: il Comune si tinge di rosa esponendo ciclamini sulle finestre, simbolo di augurio e di portafortuna. Tutta la comunità di Allumiere si unisce in modo solidale per questa manifestazione, infatti abbiamo volontari che aiutano nei preparativi, l'Adamo che accoglie l'arrivo dei "camminatori", nonchè le scuole di danza di Allumiere e la banda degli Amici della musica che coinvolgeranno tutti con il flash mob. Insomma ci sarà un clima di festa per sostenere donne e uomini che stanno attraversando un periodo difficile, per sostenere chi ce l ha fatta e ricordare con forza chi non c'è ma vive in mezzo a noi". Sulla stessa linea il sindaco Luigi Landi: "Anche questo anno le comunità di Allumiere e Tolfa si uniscono per dare corso alla decina edizione di "Emozioni in Rosa". Si tratta di un momento fondamentale per far crescere la cultura della conoscenza, della prevenzione e della sensibilizzazione rispetto al tema della malattia legata ai tumori al seno. Come sempre sarà anche una giornata intensa di grande emozione e di grande solidarietà tra tutti i partecipanti. Grazie agli organizzatori e ai volontari che stanno curando gli addobbi e le scenografie. Elena Riversi ringrazia "le amministrazioni dei Comuni ospiti, le Università Agrarie, le Protezioni Civili, la Cri di Tolfa e di Allumiere, l’Ass.ni Adamo, Click, Artiamo, Airone, Fidapa, SNOQ, i volontari, le associazioni che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione e alle Attività Commerciali per il contributo". Per info e prenotazioni: Elena 3492232732; Alessia 3470455041; Angela 3290221971.