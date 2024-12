CIVITAVECCHIA - Grande successo per la giornata di screening presso il centro commerciale La Scaglia organizzata da Adiciv (Associazione Diabetici Civitavecchia), Asl Roma 4 e Croce Rossa Italiana - comitato di Civitavecchia. Un’iniziativa presentata nei giorni scorsi ma frutto del grande lavoro messo in campo dalla squadra che nasce dalla sinergia tra associazioni e istituzioni, con il supporto della Fondazione Cariciv che ha espresso la sua vicinanza a giornate come questa con il presidente Gabriella Sarracco che ha ricordato l’importanza della prevenzione, auspicando iniziative rivolte anche ai giovanissimi.

I NUMERI - Nella mattinata la Asl Roma 4 ha registrato 167 accessi allo stand per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita (prevenzione incidenti stradali e domestici), 14 accessi all'ambulatorio Sovrappeso e obesità e sono state effettuate 115 vaccinazioni. Inoltre la dottoressa Antonella Mollicone, responsabile dell'Oculistica della Asl Roma 4, ha effettuato 92 visite oculistiche. Bene anche la camminata organizzata dal gruppo di cammino (nell'ambito del progetto Prescribe to FITT) che ha visto partecipare 26 persone già arruolate e 16 nuove adesioni. Per quanto riguarda l'Adiciv e la Cri tra mattina e pomeriggio 131 persone sono state sottoposte allo screening per il diabete e diverse sono state inviate a colloquio con il responsabile della Diabetologia della Asl Roma 4 Graziano Santantonio e con la nutrizionista. Numeri elevati che fanno ben comprendere come la scelta di portare la prevenzione e la sanità in strada sia vincente e apprezzata dall’utenza che registra una facilità di accesso ai servizi.

I COMMENTI - Il direttore generale ff della Asl Roma 4 Roberto Di Cicco ha dichiarato: «Nelle giornate come quella di oggi (sabato per chi legge, ndr) si realizza il concetto ed il valore della Medicina di Prossimità. Il successo di oggi deriva dall’azione coordinata tra azienda sanitaria, Associazioni del Terzo settore, Fondazione Ca.Ri.Civ, ma anche enti privati, che si sono uniti con l’obiettivo di promuovere salute e prevenzione nella comunità del nostro territorio. Fondamentale l’apporto logistico fornito dalla direzione del centro commerciale La Scaglia, che ringrazio, che ha dimostrato sensibilità e senso di comunità. Ringrazio l’Adiciv che insieme alla Fondazione e alla CRI hanno organizzato inisieme ai nostri servizi questa giornata centrata sulla prevenzione di una malattia complessa come il diabete. Un ringraziamento infine a tutti gli operatori sanitari dei vari servizi impegnati oggi, ai medici, al Personale del Dipartimento Professioni sanitarie e sociali e tutti gli altri operatori impegnati nella buona riuscita dell'evento». Tina Esposito, rappresentante della Croce Rossa Italiana, ha descritto il percorso dello screening diabetico condotto per valutare il rischio di sviluppare il diabete nel corso della vita. «Lo screening ha seguito un iter strutturato: nella prima fase, abbiamo rilevato il peso, la circonferenza e i parametri vitali delle persone. Successivamente, abbiamo approfondito la storia familiare per verificare eventuali predisposizioni alla malattia. Infine, il medico ha discusso con ogni partecipante il livello di rischio e la percentuale di probabilità di sviluppare il diabete. In casi di rischio elevato, è intervenuto anche un nutrizionista, offrendo consigli su uno stile di vita e alimentazione più salutari per chi ha familiarità con il diabete».

Esposito ha poi espresso soddisfazione per l’interesse mostrato verso l'iniziativa e ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra professionisti: «Siamo molto soddisfatti dell’attività, della partecipazione e del forte interesse che questa iniziativa ha suscitato. È stata una sinergia vincente, e questa formula si dimostra quella giusta per andare avanti». Il presidente dell’Adiciv Sandro Luciani ha descritto la giornata come “faticosa ma soddisfacente” e ha sottolineato l’importanza della prevenzione, evidenziando il forte interesse suscitato dall'iniziativa: «Guardando i numeri, è chiaro che le persone hanno bisogno di prevenzione. Vista l’adesione, è evidente che queste iniziative funzionano e aiutano il Servizio sanitario nazionale. La prevenzione è essenziale per la sostenibilità del SSN: se previeni, eviti conseguenze future». Luciani ha espresso inoltre l’intenzione di ripetere l’iniziativa il prossimo anno, sia a Civitavecchia che in altre località. Santantonio ha espresso soddisfazione per il successo della giornata e per la sinergia tra tutte le componenti della Asl, sottolineando il ruolo fondamentale della collaborazione di tutti gli organizzatori: «Il successo di oggi è il risultato della collaborazione di tutte le componenti della Asl e di chi ha contribuito all’organizzazione. La partecipazione e l'interesse dimostrati segnano un cambiamento di passo nel discorso della prevenzione».

Santantonio ha inoltre evidenziato l’importanza dello screening per il diabete, che ha permesso di rilevare casi a rischio e persino una persona con diabete non diagnosticato: «Abbiamo trovato una persona con diabete che non sapeva di averlo, oltre a diverse persone con un rischio alto o molto alto a cui sono state date indicazioni per i successivi passi da compiere, inclusa la disponibilità della diabetologia a prendersene cura. Il diabete è una malattia subdola, e cercarlo in fase preventiva è essenziale per poter intervenire tempestivamente».

