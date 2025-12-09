In Italia e nel mondo, la Farmacopea definisce regole chiare e volte a tutelare i pazienti: proprietà, test e criteri di accettazione per ogni farmaco, inclusi i gas medicinali. Ma la vera sfida nasce nella pratica quotidiana, quando un gas erogato dall’impianto di distribuzione deve mantenere gli standard fino al punto d’uso.

Per far fronte a questa esigenza, Air Liquide Healthcare ha ideato QualityGas. Si tratta di uno dei diversi servizi ospedalieri proposti dall’azienda e dedicato alle strutture che operano con gas medicinali e che vogliono garantirne il corretto utilizzo nel rispetto della Farmacopea italiana e di quella europea.

In dettaglio, QualityGas prevede un controllo periodico della qualità dei gas erogati alle unità terminali e in uscita dalle centrali di produzione on-site. Il servizio copre i gas con monografia in Farmacopea, ovvero ossigeno medicinale, aria medicale da compressore, aria sintetica medicinale da miscelazione e azoto protossido medicinale.

Tutte le analisi sono svolte da un laboratorio certificato e accreditato ACCREDIA e verificano purezza, concentrazione e impurezze. A conclusione dello studio viene poi rilasciato alla struttura ospedaliera un certificato che riporta i risultati ottenuti.

Il valore aggiunto del servizio sta nel know-how: Air Liquide Healthcare, forte di oltre 100 anni di esperienza nel campo dei gas e di un solido percorso in ambito sanitario, ha messo a punto una metodologia specifica. Quando necessario, inoltre, affianca le strutture sanitarie nell’individuazione e nell’attuazione di azioni correttive che permettono di garantire la sicurezza e assicurare la conformità agli standard, intervenendo in modo rapido e sicuro.

