SANTA MARINELLA - Nuova iniziativa in città dedicata al cuore e alla prevenzione. Decine i cittadini che si sono sottoposti allo screening cardiologico gratuito organizzato presso la farmacia comunale a Baia di Ponente. «Una nuova iniziativa – dice Tidei - al fine di sviluppare sul nostro territorio a beneficio di tutta la comunità una profonda e più strutturata cultura della prevenzione per quanto riguarda la salute». Soddisfatto della risposta dei cittadini, anche il delegato alla sanità, Alessio Manuelli. «L’elettrocardiogramma – dice il consigliere - è un esame che studia l’attività elettrica del cuore e permette di riconoscere o sospettare innumerevoli problematiche cardiache che in alcuni casi possono rimanere silenti e predisporre ad altre patologie come ictus, come nel caso della fibrillazione atriale non in trattamento, fino alle cardiopatie aritmogene che possono condurre anche in giovane età alla morte cardiaca improvvisa, argomento, quest’ultimo, su cui stiamo lavorando in modo intenso con il progetto di cardio protezione cittadina. Abbiamo immediatamente sostenuto la proposta del direttore della farmacia comunale, di svolgere due giornate in cui poter eseguire elettrocardiogramma con refertazione gratuita. Nel giro di poche ore dalla pubblicazione dell'iniziativa, i posti disponibili anche per la seconda giornata, prevista per il 9 novembre prossimo, sono subito terminati. Ci proponiamo di organizzare altre giornate per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari e non solo. Stiamo pensando, in accordo con il sindaco Tidei, a progetti per introdurre nelle nostre farmacie comunali nuovi servizi che sfruttino l’opportunità che la tecnologia oggi ci mette a disposizione come l’utilizzo della telemedicina, uno strumento oggi di fondamentale importanza per fornire risposte di cura capillari e alla portata di tutti». «Le farmacie diventano sempre di più avamposti di prima assistenza», ha concluso Manuelli.

