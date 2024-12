CIVITAVECCHIA – Sabato, presso il centro commerciale La Scaglia di Civitavecchia, l’Adiciv, con il supporto di Asl Roma 4 e della Croce Rossa Italiana, organizza una giornata di screening in occasione della Giornata mondiale del diabete, celebrata ufficialmente il 14 novembre. L’evento, fortemente voluto da Sandro Luciani, presidente dell’Adiciv, punta a sensibilizzare la cittadinanza su una patologia definita "killer silenzioso”.

Il direttore generale ff della Asl Roma 4, Roberto Di Cicco, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, ringraziando il centro commerciale La Scaglia per aver messo a disposizione gli spazi, e valorizzando la collaborazione tra istituzioni, associazioni e operatori economici. La giornata offre ai cittadini un’opportunità preziosa per effettuare screening gratuiti che includono il controllo per il diabete, la retinopatia diabetica, la prevenzione del cancro al colon retto e l’obesità.

Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, i medici Graziano Santantonio e Antonella Mollicone, rispettivamente responsabili di diabetologia e oculistica della Asl, saranno a disposizione per svolgere esami avanzati mentre i volontari dell’Adiciv effettueranno gli screening. In particolare, grazie a una sofisticata apparecchiatura chiamata OCT, sarà possibile rilevare complicanze oculari gravi come l’edema diabetico, condizione che può compromettere la vista e richiede trattamenti specifici.

Il presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco ha ricordato quanto sia cruciale fare prevenzione, soprattutto nelle fasce di età più giovani, data la crescente incidenza di obesità infantile, un importante fattore di rischio per il diabete. Oltre agli screening, dalle 10:30 si terrà una camminata con il gruppo di cammino della Asl per promuovere uno stile di vita sano e attivo. Ci saranno anche diverse postazioni di screening, i tecnici del Dipartimento di prevenzione e saranno offerti vaccini a tutta la popolazione, fondamentali per i pazienti diabetici che sono considerati fascia a rischio.

L’evento testimonia un impegno condiviso verso la salute pubblica, favorendo la diffusione di conoscenze che possono realmente migliorare la qualità della vita e ridurre i costi sanitari. Una giornata, dunque, per ricordare che la prevenzione è il primo passo per combattere una malattia subdola e insidiosa come il diabete.

