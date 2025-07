CIVITAVECCHIA – La calvizie, che sia lieve o avanzata, rappresenta per molte persone un disagio non solo estetico ma anche psicologico. Per questo motivo sempre più uomini e donne si affidano alla tricopigmentazione, una tecnica in grado di ricreare l’effetto di capelli rasati o più folti attraverso l’inserimento di pigmenti bioassorbibili nel cuoio capelluto.

A offrire questo servizio in modo altamente professionale, tra Civitavecchia e Napoli, è Davide De Marco, fondatore di due studi specializzati e della EssE Academy, accademia di formazione per futuri tricopigmentisti. La sua è una storia di cambiamento e rinascita. «Per oltre vent’anni ho lavorato come cuoco – racconta –. La cucina è stata la mia prima forma d’arte: cercavo di regalare emozioni attraverso i piatti, curando ogni dettaglio per offrire un’esperienza. Ma qualche anno fa la mia vita ha preso una svolta: ho lasciato Napoli, la mia città, e mi sono trasferito a Civitavecchia. Qui ho incontrato la mia compagna, che da anni lavora nella dermopigmentazione. Grazie a lei ho scoperto questo mondo, ho studiato, mi sono formato con i migliori esperti e ho deciso di cambiare strada. Oggi, con due studi attivi e una scuola che forma nuovi professionisti, sento di aver trovato una nuova dimensione. Aiuto le persone a ritrovare fiducia in sé stesse, a piacersi di nuovo, e in fondo anche questo è un modo per fare arte e donare qualcosa di profondo».

Il trattamento si rivolge a chi soffre di alopecia, diradamenti, cicatrici post-chirurgiche o traumi, ma anche a chi desidera un look rasato più definito. La tecnica si distingue dal tatuaggio tradizionale per l’uso di pigmenti specifici per il cuoio capelluto, bioassorbibili e non permanenti, applicati con aghi sottilissimi che garantiscono un risultato estremamente naturale.

Ogni percorso di tricopigmentazione si compone generalmente di tre sedute iniziali, della durata di 3–5 ore ciascuna, a cui seguono ritocchi periodici ogni 12–24 mesi per mantenere l’effetto. Il fastidio è minimo, spesso paragonato a un leggero pizzicore, e su richiesta può essere applicata una crema anestetica. Tutte le informazioni e i contatti sono presenti sul sito” www.ddmtricopigmentazione.com”.

