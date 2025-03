CIVITAVECCHIA – L’Antica pizzeria Da Michele sbarca a Civitavecchia. Proprio ieri in piazza Vittorio Emanuele 23 c’è stato il taglio del nastro per la nuova sede della storica attività che da 1870 porta i sapori di Napoli nel mondo. Una nuova apertura che porta con sé oltre 150 anni di tradizione, oggi esportata in tutto il mondo grazie al marchio “Antica Pizzeria Da Michele in the World”, guidato dall’Amministratore Delegato Francesco De Luca.

A raccontare la soddisfazione per il debutto civitavecchiese è Mariateresa Magliacane, amministratore delegato del nuovo locale: «Siamo molto contenti di questa apertura. Ci abbiamo messo mesi e mesi di lavoro e notti insonni, ma oggi finalmente possiamo festeggiare. Abbiamo scelto Civitavecchia perché ci ha ricordato Napoli: il mare, il calore della gente, il senso di appartenenza e il porto, uno dei più grandi d’Italia, che richiama ogni anno milioni di turisti. Ci ha davvero sorpresi e speriamo continui a farlo». La pizzeria, che ha sede in piazza Vittorio Emanuele 23, è frutto di un attento restyling pensato per coniugare lo stile moderno con il ricordo della storica sede di Napoli. Gli interni sono caldi e accoglienti, dominati dai colori iconici del bianco e verde, da sempre simboli della pizzeria napoletana. L’obiettivo è offrire un’esperienza gastronomica autentica in un ambiente elegante e confortevole.

La pizza è quella “ruota di carro” famosa in tutto il mondo, grande e fragrante, che spesso esce dal piatto, segno distintivo della tradizione tramandata da cinque generazioni. «Proponiamo una tecnica che portiamo avanti da 150 anni – spiega Francesco De Luca – e che ci rende unici. Il soprannome “Tempio della Pizza” ci fu dato da un giornalista americano colpito dal pellegrinaggio continuo dei clienti. Un’identità che oggi portiamo in tutto il mondo», dove la storica insegna napoletana ha oltre 60 pizzerie. Ogni pizza è realizzata con ingredienti attentamente selezionati, lavorati con cura dai “mastri” pizzaioli in grado di creare dei veri e propri capolavori culinari in grado di mettere tutti d’accordo. Un marchio che non ha bisogno di presentazioni e che, già nella prima giornata, ha incuriosito e attirato decine e decine di persone.

La pizzeria è aperta tutti i giorni: dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 11 alle 23:30, e nel weekend fino a mezzanotte. Un nuovo punto di riferimento per chi cerca gusto, tradizione e accoglienza nel cuore di Civitavecchia.

