CIVITAVECCHIA – Confcommercio Litorale Nord informa che nelle giornate del 28 e 29 novembre 2024 si sono verificati gravi disservizi a livello nazionale riguardanti i pagamenti elettronici tramite POS e i prelievi presso sportelli Bancomat.

I problemi hanno coinvolto principalmente i circuiti Bancomat, Pagobancomat e Nexi, creando notevoli difficoltà per consumatori ed esercenti.

LE CAUSE

«Secondo quanto comunicato dalla società francese Worldline – spiegano dall’associazione di categoria -, il problema è stato originato da un danno alla rete del loro fornitore, causato da lavori di installazione delle tubature del gas. Questo ha compromesso la connessione ai data center italiani, bloccando le transazioni finanziarie».

COSA SIGNIFICA PER LE ATTIVITÁ COMMERCIALI

«Molti esercenti – proseguono – si sono trovati impossibilitati a processare pagamenti elettronici, con un impatto diretto sulle vendite e sull’operatività quotidiana. Confcommercio Litorale Nord è consapevole delle difficoltà che ciò comporta per le imprese locali e resta a disposizione per supportare gli associati in questa situazione».

Raccomandazioni per gli associati

«In attesa della risoluzione definitiva del problema, suggeriamo di:

• Informare la clientela sui disservizi, invitandola a portare con sé contante.

• Garantire il massimo supporto ai clienti e, ove possibile, valutare soluzioni temporanee per agevolare le transazioni.

• Monitorare gli aggiornamenti delle proprie banche o dei circuiti POS per essere informati sul ripristino dei servizi.

Confcommercio Litorale Nord sta monitorando attentamente la situazione e continuerà a fornire aggiornamenti ai propri associati. Ci appelliamo inoltre alle autorità competenti affinché intervengano per limitare al massimo i disagi per le imprese e i consumatori.

Per ulteriori informazioni e assistenza, contattateci a civitavecchia@confcommercioroma.it».

©RIPRODUZIONE RISERVATA