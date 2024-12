TORINO (ITALPRESS) - Fiat nel 1957 ha presentato al mondo la sua piccola grande auto: la 500, la vettura che sarebbe diventata un emblema della motorizzazione di massa e una vera e propria ambasciatrice globale della produzione "Made in Italy". Per celebrare la passione e l'amore di tutto il mondo nei confronti dell'icona, FIAT lancia la nuova serie speciale in edizione limitata "Collezione 1957", un'edizione dedicata ai collezionisti e composta di soli 1957 esemplari. A partire da oggi, questo modello in edizione limitata è disponibile in alcuni Paesi europei e in Giappone. La Collezione 1957 di Fiat 500 si distingue per il suo raffinato stile cabrio e per le sue caratteristiche esclusive. L'esterno di questo modello in edizione limitata è caratterizzato da una carrozzeria bicolore Bianco Gelato e Verde Rugiada con capote Beige, accentuata dalla nuova linea di bellezza Argento e dai cerchi in lega da 16" bianchi diamantati. Le calotte degli specchietti retrovisori cromati e la terza luce con serigrafia celebrativa rendono omaggio all'eredità dell'auto, colmando il divario tra il 1957 e il 2024. Gli interni sono altrettanto affascinanti, con sedili in colore avorio con inserti in pelle Frau e il caratteristico logo "One of 1957" ricamato, plancia in legno e targhetta numerata dedicata sul tunnel centrale. Questa esclusiva edizione limitata non si limita solo all'estetica, ma include nella dotazione standard anche dettagli cromati, fari DRL a LED, fendinebbia e un display digitale TFT da 7"a colori nella strumentazione. Le funzionalità di connettività sono di livello avanzato grazie a MOPAR CONNECT, uno strumento che garantisce sicurezza, monitoraggio e convenienza ai clienti. Dotata di un motore 1.0 Hybrid da 70 cavalli, abbinato a un cambio manuale per il mercato europeo, di un motore da 1.2 litri da 69 cavalli abbinato al cambio robotizzato MTA per il Giappone, la Fiat 500 Collezione 1957 è un omaggio senza tempo all'artigianato e all'innovazione automobilistica. Con oltre 3,2 milioni di unità vendute nel mondo dal 2007, di cui oltre 2,7 milioni in Europa, la Fiat 500 è sempre stata ed è tuttora leader europeo nel segmento delle city-car insieme alla Fiat Panda: nel 2023 è la seconda city-car più venduta in Europa dopo la Panda, con 109mila unità vendute e un market share del 20%. Occupa il podio nel segmento A in 9 paesi: prima in Germania, Spagna, Austria, Belgio e Portogallo - seconda in Italia e Polonia e terza in Francia e Regno Unito. Tre generazioni in 67 anni, a partire dalla Prima del 1957 - l'"originale" Fiat 500 - che è diventata un'icona della mobilità e della libertà di movimento italiana. Nel 2007, la Seconda Generazione: la Fiat 500 si è evoluta in un'icona di moda e stile portando l'eleganza italiana nel mondo; ha ricevuto centinaia di premi internazionali, tra cui il premio "Auto dell'anno" nel 2008, ed è stata protagonista sulle strade in 80 diversi Paesi. Nel 2020, la Terza Generazione della Fiat 500 ha rivoluzionato ancora una volta la mobilità urbana all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione con le sue dotazioni di innovazione e tecnologie.