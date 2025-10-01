FROSINONE – La Banca Popolare del Frusinate comunica che, nella seduta del 25 settembre 2025, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il dott. Fabio Sbianchi nuovo Presidente del CdA, con decorrenza 1° ottobre 2025.

La nomina fa seguito alle dimissioni del presidente dott. Carlo Salvatori, rassegnate l’11 settembre 2025 per motivazioni di carattere esclusivamente personale, con efficacia a partire dal 1° ottobre 2025.

Già membro del Consiglio di Amministrazione, Sbianchi vanta una consolidata esperienza nella gestione di aziende complesse nel settore dei servizi tecnologici avanzati per assicurazioni e banche, oltre a una solida conoscenza dell’istituto maturata nel corso degli anni.

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Direzione Generale e tutto il personale della Banca rivolgono un sentito ringraziamento al dott. Carlo Salvatori per l’impegno, la professionalità, la competenza e la passione dimostrate durante il mandato, che hanno contribuito in modo significativo al rafforzamento e alla crescita della Banca.

Al dott. Fabio Sbianchi vengono rivolti i migliori auguri di buon lavoro, con la piena fiducia che saprà guidare l’istituto valorizzandone i principi e i valori che da sempre ne contraddistinguono l’identità e la storia.

