CIVITAVECCHIA – Andy Luotto, noto attore, comico e chef italo-americano, ha scelto il ristorante "La Lisca" di Civitavecchia. Una visita inaspettata, ma che ha lasciato il segno: l’artista si è detto entusiasta dell’esperienza gastronomica vissuta, tanto da decidere di tornare a maggio – in una data ancora da definire – per una serata speciale in cui sarà proprio lui a cucinare per i clienti del locale.

La cena, raccontano dallo staff del ristorante, è stata un vero viaggio tra i sapori del Sud. Consigliato da amici romani, Luotto ha voluto provare "La Lisca" dopo averne sentito parlare molto bene. Sedutosi al tavolo, ha optato per un ricco menù di degustazione, in cui ha potuto assaporare i grandi classici della tradizione marinara siciliana rivisitati con cura e passione. Il percorso è cominciato con una selezione di antipasti di mare. A seguire, due primi piatti che celebrano la pasta artigianale e gli ingredienti di qualità: busiata con pesto di pistacchio homemade e gambero rosso di Mazara del Vallo, e calamarata con pesce spada, melanzane e mentuccia. Per secondo, l’attore ha scelto un assaggio di tagliata di tonno accompagnata da caponata di melanzane, e una generosa grigliata di crostacei locali.

La soddisfazione è stata tale che Luotto ha promesso di tornare a "La Lisca" a metà maggio, per un evento che si preannuncia imperdibile. Sarà una serata unica, durante la quale l’artista si metterà ai fornelli come chef d’eccezione, cucinando tra i tavoli insieme allo staff del ristorante e preparando un menù degustazione ideato da lui. Antipasti, primi, secondi e dolci verranno serviti con la consueta maestria teatrale che lo contraddistingue, in un mix tra spettacolo e cucina che solo un artista come Andy Luotto può offrire.

