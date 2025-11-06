Saremo interessati dalla presenza di una goccia d'aria fredda in quota, che porterà alla formazione di una area di bassa pressione, prevista collocarsi per le ore centrali della giornata, con un valore minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 1010hPa, tra il Mare di Corsica ed il Tirreno centro-meridionale. Figura barica che ci esporrà ad una avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza, mediamente, dai quadranti occidentali, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata delle, interesseranno tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori sulle zone alpine, prealpine e sulla Sardegna, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle restanti aree del Nord, al Centro e al Sud avremo dati termici inferiori, sulla Sicilia in media. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori sulle zone alpine, prealpine e sulle regioni peninsulari. Sulle restanti aree del Nord e sulle due Isole maggiori, avremo dati termici in media o leggermente inferiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 7 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, dal primo mattino e fino al termine della giornata, pur non assumendo caratteristiche di continuità in intensità e durata, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Est-SudEst e sarà di intensità da debole a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso in prossimità della costa e mosso a largo.

Le Temperature: sono previste in contenuto aumento nei valori minimi e in diminuzione nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari.