Le regioni settentrionali e più marginalmente la Toscana saranno interessate dal transito di un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione. Sulle restanti zone del Paese sarà presente un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale. La configurazione barica descritta, nella sua interezza, porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale. Sulle restanti aree del Paese sarà presente una maggiore stabilità atmosferica, che porterà ad avere generali condizioni di cielo poco nuvoloso. Nel corso delle ore pomeridiane, in prossimità dei rilievi, potrebbero formarsi degli addensamenti nuvolosi anche consistenti dovuti allo sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna, che potrebbero dar luogo a locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Durante la seconda parte della giornata, un graduale aumento della copertura nuvolosa potrà aversi sulle regioni del basso versante tirrenico. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature nei valori minimi faranno registrare dati termici generalmente in media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, su l'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici in media sulle regioni settentrionali e l'alta Toscana, leggermente superiori sulle restanti aree del Paese.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 5 SETTEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media nei valori minimi e leggermente superiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.