La goccia d'aria fredda che ci ha interessato in questi ultimi giorni si muoverà verso levante. Una estesa e profonda area di bassa pressione é prevista formarsi sul Mar di Norvegia, con la sua parte meridionale si estenderà verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini. Figura barica che ci esporrà ad una avvezione di aria fresca ed umida, di direzione di provenienza, mediamente, da Nord-Ovest, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni settentrionali e sulla Sardegna, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità. Sulle regioni centrali inizialmente il cielo si presenterà poco nuvoloso, la tendenza sarà verso una graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della seconda parte della giornata, fino ad avere condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità. Al Sud e sulla Sicilia avremo iniziali condizioni di cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, la copertura nuvolosa potrebbe risultare maggiormente compatta sulla Puglia, dove ancora potrebbe dar luogo a locali precipitazioni sul settore meridionale. Seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, già nel corso della notte ad iniziare dalla Campania, che si estenderà, nel corso della giornata, alle restanti zone del Sud ed alla Sicilia. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici in media sulle regioni nord-occidentali e sulla Sardegna, inferiori sulle restanti aree del Paese.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI SABATO 4 OTTOBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, da metà giornata circa assisteremo ad un avanzate e parziale aumento della copertura nuvolosa, fino a che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità da debole a localmente moderata. Da metà giornata circa ruoterà gradualmente fino a disporsi di direzione di provenienza dapprima da Sud (Ostro o Mezzogiorno) e in tarda serata da Sud-Est (Scirocco) e sarà di intensità da debole a localmente moderata in entrambi i casi.

Lo Stato del mare: inizialmente è previsto essere poco mosso in prossimità della costa, nell'allontanarsi dalla stessa il moto ondoso tenderà gradualmente ad aumentare fino ad avere condizioni di mare da mosso a molto mosso a largo. Da metà giornata circa assisteremo ad un graduale aumento del moto ondoso anche sotto costa, fino a che lo stato del mare sarà generalmente mosso o localmente molto mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi, mentre sono previste in aumento in quelli massimi, nel complesso faranno ancora registrare dati termici inferiori, sia nei valori minimi che in quelli massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.