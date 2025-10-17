Su scala sinottica Atlantico-Europea é ancora presente un'ampia e robusta area di alta pressione prevista collocata tra le isole Britanniche e la penisola Scandinava, con un valore massimo di pressione atmosferica al suolo di circa 1025hPa. La sua posizione favorisce, sul suo lato orientale , una avvezione di aria fresca ed instabile di direzione di provenienza dai quadranti settentrionali in quota e dai quadranti orientali al suolo. Flusso di correnti che continuano ad alimentare un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione, che interessa anche la nostra Penisola. Al suolo sarà presente ancora un campo di pressione atmosferica relativamente alto e livellato. Configurazione barica che porterà ad avere generali condizioni di cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso al Nord,sulla Sardegna e sulla Toscana. Sulle restanti regioni centrali il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti e che potrebbero dar luogo a locali precipitazioni. Al Sud e sulla Sicilia il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale e risultare maggiormente intense, nel corso della seconda parte della giornata, sul settore orientale della Sicilia e sulla Calabria. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media o lievemente inferiori. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori al Nord, in media al Centro e sulla Sardegna e inferiori al Sud e sulla Sicilia.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI SABATO 18 OTTOBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza dai quadranti settentrionali e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere quasi calmo o poco mosso sotto costa e da poco mosso a localmente mosso a largo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori nei valori minimi e in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.