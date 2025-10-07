L'area di bassa pressione, che ha interessato in questi ultimi giorni il settore orientale e meridionale della nostra Penisola , si va muovendo ulteriormente verso levante, ma con la sua parte più occidentale ancora farà sentire i suoi effetti, marginali e residui, sulle regioni del medio versante adriatico, sulle regioni meridionali e sulla Sicilia. Su dette aree geografiche sarà presente una irregolare copertura nuvolosa, nel corso della giornata delle schiarite, anche ampie, si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali e residue precipitazioni. Nel corso della seconda parte della giornata assisteremo ad un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Sulle restanti aree del Paese, inizialmente sarà presente un promontorio, che vi ricordo rappresenta un'area di alta pressione, che tenderà gradualmente ad attenuarsi nel corso della giornata. Situazione che porterà ad avere iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali, su quelle centrali e sulla Sardegna. Da metà giornata circa assisteremo ad un avanzate aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità. Le descritte condizioni meteorologiche, nel corso della seconda parte della giornata tenderanno progressivamente ad interessare la Sardegna e le regioni centrali. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici superiori zone alpine e prealpine, in media sulle restanti aree del Nord, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, in media o leggermente inferiori sulle regioni meridionali e sulla Sicilia.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, nel corso della tarda serata potrebbe aversi un parziale aumento della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza dai quadranti settentrionali e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere da poco mosso a localmente mosso nel corso del pomeriggio.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici leggermente inferiori nei valori minimi e in media in quelli massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.