Inizialmente saremo interessati ancora dal transito di un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione. Poi nel corso della giornata la pressione atmosferica sulla nostra Penisola tenderà gradualmente ad aumentare in seguito all'approssimarsi da occidente di un promontorio di alta pressione. La descritta configurazione barica, nella sua interezza, porterà ad avere iniziali condizioni di tempo instabile, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della della prima parte della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. Da metà giornata circa assisteremo ad un avanzate miglioramento delle condizioni meteorologiche ad iniziare dai settori occidentali, che nel corso della seconda parte della giornata si estenderà gradualmente alle restanti aree del Paese, portando alla cessazione delle precipitazioni e ad una progressiva dissipazione della copertura nuvolosa. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, sia nei valori minimi che nei valori massimi, faranno registrare dati termici generalmente in media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, su l'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della prima parte della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità. Da metà giornata circa, assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà ad una progressiva dissipazione della nuvolosità, fino a che il cielo si presenterà poco nuvoloso fino al termine della giornata.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere da poco mosso a localmente mosso.

Le Temperature: sono previste in diminuzione nei valori minimi e in aumento nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.