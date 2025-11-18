Saremo interessati dalla parte più meridionale di un'ampia e profonda saccatura, che dalle regioni artiche si estende verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini. Figura barica che favorirà la formazione di una relativa area di bassa pressione prevista collocarsi, con valori minimi di pressione atmosferica al suolo di circa 1010hPa, sul Tirreno meridionale. Configurazione barica che ci esporrà ad una avvezione di aria fresca ed umida di direzione di provenienza in quota dai quadranti occidentali. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso sulla Sardegna e al Nord, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle precipitazioni, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio. Sulle regioni centrali il cielo si presenterà da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, la copertura nuvolosa tenderà poi ad aumentare nel corso della seconda parte della giornata, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità. Al Sud e sulla Sicilia avremo condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso con associate precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio e che, localmente potrebbero far registrare cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici da leggermente inferiori ad inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord sulla Sardegna e al Centro, al Sud e sulla Sicilia avremo dati termici in media o leggermente superiori. Nei valori massimi avremo dati termici generalmente in media sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, nel corso della mattinata la nuvolosità andrà dissipandosi fino a che il cielo si presenterà poco nuvoloso fino a sera, quando poi assisteremo ad un nuovo e progressivo aumento della copertura nuvolosa tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata. Non sono previste precipitazioni nel corso della giornata.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza dai quadranti settentrionali e sarà di intensità da debole a moderata. In serata ruoterà gradualmente fino a disporsi di direzione di provenienza da Sud-Ovest (Libeccio) e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso in prossimità della costa e mosso a largo, in serata il moto ondoso tenderà ad aumentare in prossimità della costa fino ad avere generali condizioni di mare mosso.

Le Temperature: sono previste in diminuzione nei valori minimi e senza variazioni di rilievo nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in leggermente inferiori nei valori minimi e in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.