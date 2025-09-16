Saremo interessati dal transito di un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione, legato ad una profonda area di bassa pressione presente sulla penisola Scandinava. La descritta configurazione barica ci esporrà a correnti miti e umide di direzione di provenienza in quota, mediamente, da Nord-Ovest, in seno alle quali si formeranno e muoveranno dei corpi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata delle, interesseranno tutte le nostre regioni. A detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni previste manifestarsi sulle regioni nord-orientali e su quelle dell'alto versante adriatico. Degli occasionali e localizzati fenomeni precipitativi potrebbero interessare anche la Puglia e la Calabria. Nel corso della seconda parte della giornata assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche ad iniziare dalle regioni settentrionali. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, sia nei valori minimi che in quelli massimi, faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà inizialmente di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi. Da metà giornata circa ruoterà gradualmente fino a disporsi temporaneamente da Nord-Ovest (Maestrale) e sarà di intensità da debole a moderata. In serata ruoterà fino ad orientarsi di direzione di provenienza, nuovamente, da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere da poco mosso a localmente mosso nel corso del pomeriggio.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori, sia nei valori minimi che in quelli massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.