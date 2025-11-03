Sulla nostra Penisola la pressione atmosferica tenderà gradualmente ad aumentare grazie all'arrivo da ponente di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale. Inizialmente le regioni meridionali e la Sicilia saranno ancora interessate dalla parte più occidentale del cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa, che ci ha interessato in questi ultimi giorni. Configurazione barica che che nella sua interezza porterà ad avere condizioni di tempo stabile e soleggiato sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e sulle regioni centrali. Al Sud e sulla Sicilia, inizialmente, sarà presente ancora una diffusa instabilità atmosferica, che favorirà la formazione di una irregolare copertura nuvolosa, che potrà dare origine a precipitazioni da isolate a sparse, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio. Già nel corso della notte, iniziando dalla Campania, si farà largo un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche che, nel corso del prosieguo della giornata, si estenderà alle restanti aree del Sud. Sulla Sicilia permarranno ancora condizioni di tempo relativamente instabili fino al termine della giornata. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord sulla Sardegna e sulle regioni centrali, al Sud e sulla Sicilia avremo dati termici in media. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori sulle regioni settentrionali, in media al Centro e in media o leggermente inferiori al Sud e sulle due Isole maggiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: nel corso della notte sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, in mattinata seguirà un rapido miglioramento delle condizioni meteorologiche che favorirà la dissipazione della nuvolosità, fino a che il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso fino al termine della giornata.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere quasi calmo in prossimità della costa, nell'allontanarsi dalla stessa il moto ondoso tenderà gradualmente ad aumentare fino ad avere generali condizioni di mare mosso a largo.

Le Temperature: sono previste in generale diminuzione, più apprezzabile nei valori minimi, nel complesso faranno registrare dati termici inferiori nei valori e in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.