Saremo interessati dalla parte più occidentale di un'ampia goccia di aria fredda presente sull’Europa orientale. Figura barica che ci esporrà ad una avvezione di aria fresca ed instabile, di direzione di provenienza, mediamente, dai quadranti orientali. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato sulle regioni settentrionali, in particolare sui sentirti centrale ed orientale. Sulla Sardegna, sulle regioni centrali, su quelle meridionali e sulla Sicilia, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite, anche ampie, si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti e che potrebbero dar luogo a locali ed occasionali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, sia nei valori minimi che in quelli massimi, faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori , rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite, anche ampie, si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti e che potrebbero dar luogo a locali ed occasionali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere quasi calmo o poco mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media sia nei valori minimi che in quelli massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.