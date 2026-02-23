Saremo interessati dalla parte più orientale di area di alta pressione di origine sub-tropicale che dal Nord Africa si è estesa verso Nord fino a lambire le Isole Britanniche e i Paesi Bassi. Come sovente capita nella stagione invernale, un'area di alta pressione non garantisce sempre condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Ciò accade a causa della presenza stagnante di aria che presenta elevati valori di umidità relativa nei bassi strati, associata ad una assente o debole ventilazione. Condizioni che favoriscono la formazione di una irregolare copertura nuvolosa, che nel corso della giornata sarà presente soprattutto sulle zone pianeggianti del Nord, sulle regioni del versante tirrenico e relative zone interne, mentre le regioni del medio versante adriatico, quelle meridionali e la Sicilia saranno interessate più marginalmente e il cielo si presenterà da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso. Sulle zone alpine e prealpine e su quelle appenniniche più elevate, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici superiori media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle zone alpine e prealpine, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media o leggermente superiori. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori sulle regioni nord-orientali, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici superiori.