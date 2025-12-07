La pressione atmosferica sulla nostra Penisola tenderà ulteriormente ad aumentare, grazie all’estensione dal Nord Africa di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale. Delle deboli infiltrazioni di aria relativamente fresca ed umida in quota e la presenza di elevati valori di umidità relativa previsti aversi nei bassi strati, favoriranno la formazione di una irregolare copertura nuvolosa. Condizioni meteorologiche che nella prima parte della giornata, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno le regioni settentrionali, quelle del versante adriatico e le due Isole maggiori. Nel corso della seconda parte della giornata, assisteremo ad una progressiva dissipazione della nuvolosità sulle regioni del medio e basso versante adriatico e sulle due Isole maggiori. Sulle restanti zone del Paese prevarranno condizioni di tempo maggiormente stabili e sostanzialmente soleggiate. Per quanto le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici generalmente in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle zone alpine, prealpine e sulle due Isole maggiori, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media o leggermente inferiori. Nei valori massimi avremo dati termici generalmente superiori sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI LUNEDÌ 8 DICEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo poco nuvoloso.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza dai quadranti settentrionali e sarà di intensità debole.

Lo Stato del mare: è previsto essere quasi calmo o poco mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi, mentre sono previste in lieve aumento nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori nei valori minimi e in media o leggermente superiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone pianeggianti e lungo il litorale nottetempo e al primo mattino.