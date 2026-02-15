Saremo interessati dall’estremità meridionale di un'ampia saccatura di origine artica che dal Nord Atlantico e dalla penisola Scandinava si estende verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini. Figura barica che ci esporrà ad avvezioni di aria fresca ed umida di direzione di provenienza, mediamente, da Nord-Ovest, in seno alla quali si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. A detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale. Per quanto le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, sulla Sardegna avremo dati termici superiori. Nei valori massimi avremo dati termici in media al Nord e sulle due Isole maggiori, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media o leggermente superiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI LUNEDÌ 16 FEBBRAIO 2026, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, soprattutto nella prima parte della giornata, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza dai quadranti meridionali e sarà di intensità debole, da metà giornata circa ruoterà fino a disporsi di direzione di provenienza da Nord-Ovest (Maestrale) e tenderà progressivamente a rinforzare fino a raggiungere l'intensità di burrasca forza 7-8.

Lo Stato del mare: inizialmente è previsto essere poco mosso, da metà giornata circa assisteremo ad un graduale aumento del moto ondoso fino ad avere generali condizioni di mare agitato, con mareggiate lungo le coste esposte al vento.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.