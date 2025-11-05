Un cordiale saluto a tutti e bentrovati, nel corso della giornata il promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale che ci ha interessato in questi ultimi giorni, andrà gradualmente ad indebolirsi. Ciò accadrà in seguito all'ingresso sul bacino occidentale del Mediterraneo di un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione. Configurazione barica che ci esporrà ad una avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza in quota, mediamente, da SudOvest, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi dei sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le nostre regioni, da metà giornata circa assisteremo ad un avanzate aumento della copertura nuvolosa sulla Sardegna e sulle regioni nord-occidentali, fino a che il cielo si presenterà dal pomeriggio da nuvoloso a molto nuvoloso. A detta nuvolosità, in serata, potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse previste interessare la Sardegna. Nel corso della seconda parte della giornata, gradualmente, anche sulle restanti aree del Paese, assisteremo ad un graduale aumento della copertura nuvolosa, fino a che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità. Nel corso delle ore serali e notturne e fino al primo mattino, sulle zone pianeggianti e, localmente, lungo i litorali, potranno formarsi delle foschie anche dense o dei banchi di nebbia, che tenderanno poi a dissolversi, totalmente o parzialmente, nel corso delle ore diurne. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, su l'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici superiori sulle zone alpine, in media o leggermente superiori sulle restanti aree del Paese.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, da metà giornata circa assisteremo ad un avanzate aumento della copertura nuvolosa, fino a che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: inizialmente sarà assente o si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole. Nel corso della seconda parte della giornata si disporrà di direzione di provenienza da Est-SudEst e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: nel corso della prima parte della giornata è previsto essere calmo o quasi calmo, un contenuto aumento del moto ondoso potrà aversi nel corso della seconda parte della giornata, tale che lo stato del mare si prevede possa essere da poco mosso a localmente mosso a largo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici inferiori nei valori minimi e in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.