Le regioni settentrionali saranno interessate dalla estremità sud-orientale di un cavo d'onda, inizialmente le regioni del basso versante adriatico e la Sicilia subiranno gli effetti di una goccia di aria relativamente fredda presente in quota, che gradualmente su muoverà verso levante nel corso della giornata. Sulle restanti zone del Paese sarà presente un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale. La configurazione barica descritta, nella sua interezza, porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni nord-occidentali, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale. Sulle restanti aree del Nord, il cielo si presenterà da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso. Sulla Sardegna, sulle regioni del versante tirrenico e relative zone interne, avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato. Sulle regioni del medio e basso versante adriatico, sulla Calabria e la Sicilia, inizialmente il cielo potrebbe presentarsi parzialmente nuvoloso, a detta nuvolosità, sul settore meridionale della Puglia potrebbero essere associate delle locali precipitazioni. Su le citate aree geografiche seguirà un avanzate miglioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature nei valori minimi faranno registrare dati termici generalmente in media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, su l'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi, mentre sono previste in contenuto aumento nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media nei valori minimi e leggermente superiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.