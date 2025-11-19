Saremo interessati dalla parte più meridionale di un'ampia e profonda saccatura, che dalle regioni artiche si estende verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini. Figura barica che favorirà la formazione di una area di bassa pressione prevista collocarsi, con valore minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 1005hPa, sul Mar Ligure. Configurazione barica che ci esporrà ad una avvezione di aria fresca ed umida di direzione di provenienza in quota dai quadranti occidentali. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che favoriranno la formazione di una irregolare copertura nuvolosa che a tratti risulterà anche estesa e compatta. A detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio. Le descritte condizioni meteorologiche, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna, sulla Sicilia avremo dati termici inferiori. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente inferiori al Nord e sulla Sardegna, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media o leggermente superiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Ovest (Libeccio) e sarà di intensità moderata con possibili locali rinforzi fino a forte. Nel corso del tardo pomeriggio ruoterà gradualmente fino a disporsi di direzione di provenienza da Ovest (Ponente) e sarà di intensità moderata con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere da mosso a molto mosso.

Le Temperature: sono previste in contenuto aumento nei valori minimi e senza variazioni di rilievo nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori nei valori minimi e in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari.