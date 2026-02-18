Un'ampia saccatura di origine artica si estende dalla omonima regione verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini, favorendo la formazione di un'area di bassa pressione che transiterà sulla nostra Penisola nel corso della giornata. Figura barica che porterà ad avere condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che nel corso della, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati da leggermente superiori a superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente inferiori sulle regioni settentrionali e sulla 9,sulle restanti aree del Paese avremo dati da leggermente superiori a superiori.