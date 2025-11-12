Siamo interessati da un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale, che dal Nord Africa si estende verso Nord-NordEst fino a raggiungere la nostra Penisola, al suolo è presente un campo di pressione atmosferica alto e livellato. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo stabile e soleggiato sulle zone alpine e prealpine, sulle regioni centrali, eccezion fatta per la Toscana, al Sud e sulle due Isole maggiori. Sulle zone pianeggianti e costiere del Nord e sulla Toscana, in virtù degli elevati valori di umidità relativa presenti nei bassi strati, si prevede formarsi delle foschie anche dense o dei banchi di nebbia, il loro sollevamento favorirà la formazione di una irregolare copertura nuvolosa, che a tratti potrà risultare anche compatta, composta principalmente da nubi basse. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici in superiori sulle zone alpine, prealpine e sui rilievi appenninici settentrionali, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle restanti aree del Nord e sulle zone pianeggianti della Toscana e avremo dati in media. Sulle restanti regioni centrali e sulla Sardegna avremo dati termici in media o leggermente inferiori, al Sud e sulla Sicilia avremo dati termici inferiori. Nei valori massimi avremo dati termici superiori sulle zone alpine e prealpine, leggermente superiori sulle restanti aree del Nord, al Centro e sulla Sardegna, in media o leggermente superiori al Sud e sulla Sicilia.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite, anche ampie, si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere quasi calmo o poco mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori nei valori minimi e leggermente superiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.