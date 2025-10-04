Una estesa e profonda area di bassa pressione è prevista collocarsi tra il Mar di Norvegia e la penisola Scandinava. Con la sua parte meridionale si estenderà verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini, favorendo la formazione di una relativa area di bassa pressione sulla nostra Penisola. Configurazione barica che nella sua interezza ci esporrà ad una avvezione di aria fresca ed umida, di direzione di provenienza, mediamente, da Nord-Ovest, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che nella prima parte della giornata interesseranno le regioni settentrionali, la Sardegna e le regioni centrali. Nel corso della mattinata seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche ad iniziare dalle regioni nord-occidentali, che nel corso del prosieguo della giornata, si estenderà alle restanti aree del Nord, alla Sardegna e alle regioni centrali. Al Sud e sulla Sicilia, inizialmente, sarà presente una irregolare copertura nuvolosa sulle zone peninsulari, mentre sulla Sicilia il cielo si presenterà poco nuvoloso. Seguirà un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche, già dal primo mattino ad iniziare dalla Campania, che nel corso del prosieguo della giornata si estenderà alle restanti aree del Sud e alla Sicilia. Dal pomeriggio assisteremo ad un avanzate miglioramento delle condizioni meteorologiche sulla Campania. Sulle restanti zone del Sud e sulla Sicilia permarranno condizioni di tempo instabile fino al termine della giornata. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord, al Sud e sulla Sicilia, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media o leggermente superiori. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori sulle regioni nord-occidentali, sulle restanti aree del Paese avremo valori termici in media o inferiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 5 OTTOBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con associate precipitazioni da isolate a sparse a prevalente carattere di rovescio. Nel corso della mattinata seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà alla cessazione delle precipitazioni e ad una progressiva dissipazione della copertura nuvolosa, fino a che il cielo si presenterà poco nuvoloso nel corso della seconda parte della giornata e fine al termine della stessa.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Est (Scirocco) e sarà di intensità da moderata a forte. Nel corso della mattinata ruoterà fino a disporsi di direzione di provenienza da Nord-Ovest (Maestrale) e sarà di intensità forte con raffiche che potranno raggiungere l'intensità di burrasca forza 7-8. Da metà giornata circa ruoterà fino ad orientarsi di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere molto mosso o localmente agitato, con mareggiate lungo le coste esposte al vento. Il moto ondoso tenderà gradualmente a diminuire nel corso della seconda parte della giornata.

Le Temperature: sono previste in aumento nei valori minimi, mentre non subiranno variazioni di rilievo nei valori massimi, nel complesso faranno dati termici in media nei valori minimi e leggermente inferiori in quelli massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa nottetempo sulle zone collinari.