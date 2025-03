La pressione atmosferica sul bacino occidentale del Mediterraneo e sulla nostra Penisola tenderà ulteriormente a diminuire, in conseguenza dell'arrivo da occidente di una saccatura di origine artica. Figura barica che dal Nord Atlantico si estenderà verso Sud ed attraversando le isole Britanniche raggiungerà la penisola Iberica e che consentirà la formazione di un'ampia area di bassa pressione, che interesserà buona parte del continente europeo. Configurazione barica che ci esporrà ad una avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza in quota, mediamente, da Sud-Ovest, in seno alla stessa andranno a formarsi dei sistemi nuvolosi. Situazione che causerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche, tale che il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso su tutte le nostre regioni. A detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da sparse a diffuse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale, sulle regioni settentrionali e la Toscana, aree geografiche dove potrebbero registrarsi delle cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Dei fenomeni precipitativi da isolati a sparsi, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio, potranno interessare le regioni centrali. Sulla Sardegna, al Sud e sulla Sicilia, potrebbero manifestarsi delle isolate e deboli precipitazioni. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature nei valori minimi faranno registrare dati termici leggermente superiori , rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente inferiori sulle regioni nord-occidentali, sulla Sardegna e sulle regioni centrali, i dati termici sono previsti essere in media o leggermente superiori, al Sud e sulla Sicilia avremo dati termici superiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 23 MARZO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio. Nel corso della seconda parte della giornata assisteremo ad un limitato miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà ad una parziale dissipazione della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata. A detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse a prevalente carattere di rovescio.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Sud-SudEst e sarà di intensità da debole a localmente moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere generalmente mosso.

Le Temperature: sono previste in generale aumento e nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori, sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari.