Sul bacino occidentale e centrale del Mediterraneo e sulla nostra Penisola è presente una estesa e robusta area di alta pressione di origine sub-tropicale. Nel corso della giornata inizierà ad indebolirsi sul bordo occidentale, a causa dell'approssimarsi da ponente di una saccatura di origine artica, legata ad una profonda area di bassa pressione presente sulla penisola Scandinava. La descritta configurazione barica porterà ad avere iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni nord-occidentali, la copertura nuvolosa tenderà ad essere maggiormente compatta ed estesa nel corso della giornata. A detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, previste interessare soprattutto la Valle d'Aosta, dove in serata diverranno da sparse a diffuse e potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale e potrebbero far registrare cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Sulle restanti aree del Nord, sulla Sardegna e sulle regioni centrali, il cielo si presenterà da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, a causa della possibile formazione di nubi alte e stratificate. Sulle regioni meridionali e sulla Sicilia avremo generali condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nel corso delle ore pomeridiane, in prossimità dei rilievi potranno formarsi addensamenti nuvolosi anche consistenti, dovuti allo sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna, che potrebbero dar luogo a locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale, mentre nei valori massimi avremo dati termici superiori su tutte le nostre regioni.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso a causa della possibile formazione di nubi alte e stratificate, che potrebbero velare in parte il cielo.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza dai quadranti meridionali e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere quasi calmo o poco mosso.

Le Temperature: sono previste in lieve diminuzione, nel complesso faranno comunque registrare dati termici leggermente superiori nei valori minimi e superiori in quelli massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.