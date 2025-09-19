Meravigliosa notizia per un atleta molto emergente dello sport civitavecchiese. Damiano Rizzo ha ricevuto la chiamata che tanto aspettava da tempo. Infatti il portacolori del Team Rizzo è stato convocato dalla Nazionale giovanile per partecipare agli Europei Youth che si svolgeranno a Budva, in Montenegro, dal 16 al 19 ottobre.

Grandissima la soddisfazione per il Grizzly Junior, che partirà già il giorno uno del nuovo mese, per recarsi a Formia, dove svolgerà un training camp al centro di preparazione olimpica, sotto la guida dei maestri Mirco Turrin, Rocco Prezioso, Armando Sangiorgio, e soprattutto di due nomi di grande richiamo del pugilato italiano, ovvero Giovanni De Carolis, direttore tecnico, e Patrizio Oliva, che farà da responsabile tecnico. In particolare, proprio il campione mondiale ed olimpico, ha preso molto in simpatia Rizzo, sin dal collegiale svolto a Napoli e che sta seguendo molto i consigli di colui che in questo momento è conosciuto anche come commentatore per RaiSport.

Rizzo, classe 2011, è seguito dal papà Angelo, dallo zio Alberto e dal preparatore atletico Franco Barlaam, che stanno seguendo la continua scalata del loro pupillo, che guida una pattuglia di pugili che si stanno facendo sempre più spazio. Inoltre il ragazzo 15enne alterna gli allenamenti a Civitavecchia con quelli a Ladispoli all’Abis Boxing Club, che ha attivato una collaborazione con il Team Rizzo.

«Damiano vuole essere il Sinner del pugilato – affermano dal Team Rizzo – per abnegazione, sacrificio e impegno. È un ragazzo rispettoso delle regole, che non ha grilli per la testa e pensa solo a dare il meglio ed a raggiungere i suoi obiettivi. Prima missione gli Europei, dove punta almeno ad un podio. Sarà complicato, ma non impossibile. Ma il pensiero è molto più in là: il sogno è quello di partecipare alle Olimpiadi di Brisbane 2032. Damiano sta crescendo molto, soprattutto come futuro uomo. Non punta a fare danni in giro, vuole diventare una bravissima persona, rispettosa del prossimo e che sa cosa si deve fare per raggiungere i propri obiettivi».

