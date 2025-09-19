Coach Papa lo aveva preannunciato: “sta per arrivare in collina un pezzo da novanta”. E ora quel pezzo da novanta ha finalmente calcato il parquet di Allumiere: è Francesca Bastianelli, schiacciatrice civitavecchiese, che rafforzerà la prima linea della Volley Allumiere.

«È con grande gioia ed entusiasmo che possiamo finalmente annunciare l’ultimo gran colpo di mercato - si legge nel comunicato ufficiale della società collinare. Con il numero 30 la nostra nuova schiacciatrice Francesca! Grinta, determinazione e tanta voglia di fare la differenza in campo. Francesca arriva con una solida esperienza alle spalle e un grande spirito di squadra: qualità che siamo certi faranno la differenza sia durante gli allenamenti che in partita. Da oggi indossa i nostri colori e siamo entusiasti di iniziare insieme questa nuova avventura».

Francesca Bastianelli è una schiacciatrice originaria di Civitavecchia, nota nella zona soprattutto per il suo stile aggressivo in attacco, ma anche per la sua caparbietà nel miglioramento costante e per lo spirito di gruppo che traspare ogni volta che scende in campo. Oltre ad allenarsi con dedizione, Francesca vanta una buonissima esperienza a livello regionale e provinciale, dove ha militato in diverse squadre under-giovani della provincia di Roma e del Lazio, distinguendosi per potenza nei colpi, ottimo timing nel muro, e una grande attitudine al confronto con avversarie forti.

Francesca alla Volley Allumiere porterà potenza offensiva: la sua capacità di attaccare sia in pipe che da posto 4 sarà una risorsa fondamentale nelle partite equilibrate; solidità difensiva e a muro, grazie al suo fisico e al tempismo nei salti; energia e carisma nello spogliatoio: un elemento che può rendere più unita una squadra, specie nei momenti complicati delle stagioni lunghe. Francesca, inoltre, sa cosa significa mettersi in gioco ogni domenica, sa gestire la pressione, gli errori, le aspettative. La Volley Allumiere punta chiaramente a fare bene, migliorare il piazzamento dell’anno scorso, giocare con meno pause mentali e cercare continuità. Con Bastianelli in squadra, la speranza è che la prima linea diventi più incisiva nei momenti decisivi.

