Non ci sono sostanziali novità da riportare, su scala sinottica Atlantico-Europea é presente un'ampia area di bassa pressione di origine artica, che dai Banchi di Terranova, si estende seguendo un asse orientato, mediamente, da Ovest-NordOvest verso Est-SudEst verso levante, fino a raggiungere la nostra Penisola. Figura barica che ci espone ad un flusso di correnti fresche ed umide, di direzione di provenienza dai quadranti occidentali, in seno alle quali si muovono diverse perturbazioni, intervallate tra loro da transitori periodi caratterizzati da condizioni meteorologiche moderatamente stabili. Situazione che nel corso della giornata porterà ad avere iniziali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato su tutte le nostre regioni, dal primo mattino ad iniziare dalle regioni nord-occidentali, seguirà un graduale e temporaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche, che nel corso della giornata si estenderà alle restanti aree del Paese. Dalla tarda mattinata assisteremo ad un avanzate e nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche ad iniziare dalle regioni nord-occidentali e dalla Sardegna, che nel corso del prosieguo della giornata, gradualmente si estenderà alle restanti aree del Paese. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici da leggermente superiori a superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici superiori su tutte le nostre regioni.