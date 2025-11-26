Saremo ancora interessati saccatura di origine artica e da una conseguente avvezione di aria fredda di origine artico-marittima, che hanno favorito la formazione di una aria di bassa pressione, che per le ore centrali è prevista collocarsi, con un valore minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 1008hPa, sulle regioni meridionali. Figura barica che porterà ad avere iniziali e generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. Nel corso della mattinata assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali, che nel corso del prosieguo della giornata si estenderà alle regioni dell'alto e medio versante tirrenico. Sulle restanti zone del Paese permarranno condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato fino al termine della giornata. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici da leggermente inferiori ad inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente inferiori al Nord e sulle regioni del versante tirrenico, sulle restanti aree del Paese avremo valori termici inferiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. A detta nuvolosità potranno essere associate delle locali precipitazioni che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità di burrasca forza 7-8.

Lo Stato del mare: è previsto essere da poco mosso a localmente mosso in prossimità della costa, nell'allontanarsi dalla stessa il moto ondoso tenderà progressivamente ad aumentare fino ad avere condizioni di mare agitato a largo.

Le Temperature: sono previste in generale e contenuta diminuzione, nel complesso faranno registrare dati termici inferiori, sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.