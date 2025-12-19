CIVITAVECCHIA – «Via Bandita delle Mortelle è una strada dimenticata da Dio. Percorrendola ci si rende subito conto di come sembri non far parte della città, restando lontana anni luce dalle luminarie e dai lustrini del centro». Inizia così la lettera denuncia di una residente della zona.

«L’erba alta ormai invade la carreggiata, rendendo difficile il transito delle auto e pericoloso persino avventurarsi a piedi. Chi decide di fare una camminata o di portare a spasso il cane rischia costantemente di essere investito, a causa della scarsa visibilità provocata dalla vegetazione incolta. A questo – si legge – si aggiunge l'inciviltà di chi, sfrecciando in auto, getta sacchetti di immondizia dal finestrino, approfittando della totale assenza di controlli. La ciliegina sulla torta, però, è rappresentata da due ripetitori installati a soli cento metri di distanza l’uno dall’altro. Oltre a deturpare quel poco di paesaggio rimasto, queste antenne sollevano preoccupazioni per la salute di chi vive nelle vicinanze. Com’è possibile che sia stata autorizzata una cosa del genere? Chi deve, e chi saprà, darci finalmente delle risposte?».