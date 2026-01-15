CIVITAVECCHIA – «Apprendo la notizia della presentazione di una mozione consiliare, tesa a rendere possibile la vendita dei libri durante le presentazioni svolte nelle sale comunali, ivi compresa la biblioteca. "L’attuale disciplina, che vieta espressamente queste attività" dice il consigliere Luca Grossi, "è irragionevole, penalizzante e anacronistica. Una norma che non ha nulla a che vedere con la realtà del mondo editoriale e che finisce per depotenziare gli eventi culturali, renderli meno attrattivi e danneggiare concretamente chi produce cultura".

Mi sembra un atto legittimo e lungimirante contro le superfetazioni della burocrazia. Del resto, e lo dico da persona che vive di libri, a che serve presentare un lavoro intellettuale, di cui il libro è elemento terminale ed essenziale, se bisogna vergognarsi quasi della sua esistenza?

Perchè impedirne la vendita vuol dire vergognarsi dell’esistenza del volume.

E veniamo al ruolo della pubblica amministrazione: essa è “servizio al cittadino” o “ostacolo al cittadino”? Se è servizio, al netto della sua parte “ordinativa”, allora bisogna facilitare la vita degli utenti. La nostra normativa prevede che produzione intellettuale, ivi compresa quella editoriale, sia facilitata dalle pubbliche amministrazioni. In forma di sussidi, incentivi, IVA agevolata. A fronte di questa attestazione di preziosità il divieto di vendita dei libri non solo è un controsenso giuridico, ma è fonte di imbarazzo perchè castra l’espressione dell’intellettualità, che è parte integrate dell’essere umano e fonte primaria di democrazia..

Resta, come ostacolo forte, la rigidità degli orari da parte delle ppaa. Gli eventi culturali, in genere, per facilitare la partecipazione, si svolgono nei fine settimana e in orari serali, che non coincidono con gli orari di servizio del personale. Anche a questo bisogna trovare una soluzione. Spero che l’azione di Luca Grossi, che qui ringrazio pubblicamente, ponga rimedio anche a questo. Auspico che la mozione Grossi venga discussa al più presto e che su di essa si possa trovare la più ampia convergenza possibile».

Mario Michele Pascale