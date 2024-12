PAOLO CAMPO

CIVITAVECCHIA – Giunti a fine anno il Club Nautico Tirreno Asd con tutti i suoi soci vuole ringraziare per la partecipazione e la collaborazione a tutte le iniziative intraprese dal Circolo stesso. Molte le iniziative come ad esempio “A mare per il Mare” una veleggiata lungo costa per la sensibilizzazione con raccolta della plastica in mare. “Portati dal Vento” aveva lo scopo della divulgazione dell’arte marinaresca e della salvaguardia del mare attraverso la vela. Sempre presenti alle iniziative di solidarietà e di collaborazione con gli “Amici della Darsena Romana” ed il “Circolo Nautico Civitavecchia Darsena Romana”, a cui rivolgiamo un sentito ringraziamento per il sostegno. Sono ambiziosi i progetti per il prossimo anno, oltre alla partecipazione di due nostre imbarcazioni al campionato invernale 2023-2024 che si sta svolgendo a Riva di Traiano. Si sono presi accordi per un nuovo progetto con un gruppo di Boy Scout per l’avvicinamento al mare. Inoltre partirà una nuova collaborazione con gli Istituti Tecnici Superiori di Civitavecchia sempre finalizzata alla diffusione dello spirito marinaro fra i giovani, coltivando l’interesse alla vita associativa. Tutto ciò è possibile grazie alla partecipazione e collaborazione dei soci e degli amici presenti al Circolo. È sempre auspicabile e gradita la vostra partecipazione a queste iniziative per saldare lo spirito e la Cultura Nautica, che sarà sempre lo scopo finale delle nostre attività. Grazie.

