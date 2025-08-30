CIVITAVECCHIA – «Il carbone in questo momento e fermo, non produciamo energia elettrica né a Brindisi né a Civitavecchia per due ragioni: una ambientale, l’altra economica perché è antieconomico rispetto al gas. Però oggi non me la sento di ordinare lo smantellamento delle centrali, perché le centrali a carbone sono la garanzia della sicurezza di questo Paese».

Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’evento di Affaritaliani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, “La piazza, il bene comune”.