FIUMICINO - Un percorso per le imprese del territorio e per affrontare una sfida sia economica che sociale: il Tavolo della produttività, organizzato dall’associazione Entrobordo, si pone questi ed altri obbiettivi tutti mirati all’innovazione delle micro e piccole imprese (mPMI), con una visione ampia che identifica nel miglioramento delle imprese un elemento fondamentale per il benessere delle comunità.

Il Tavolo della produttività si inserisce in un percorso già avviato da Entrobordo in altre città italiane (Terni, L’Aquila, Fiumicino, Lecce) e ha segnato anche il debutto ufficiale del Centro Studi ProduttivItalia, nato proprio per studiare il tema della produttività delle mPMI con un approccio scientifico e multidisciplinare. Il Centro Studi ha l’obiettivo di ridefinire il concetto di produttività delle mPMI, legandolo non solo all’efficienza, ma alla capacità di innovare, crescere e generare valore sociale. Uno strumento che metterà a disposizione dati, analisi e proposte per aiutare le istituzioni a costruire politiche realmente efficaci per le piccole imprese. Questi incontri sono nati per portare soluzioni e strumenti concreti là dove serve più di ogni altra cosa: «Non solo un dibattito, ma un inizio concreto di un percorso operativo», ha sottolineato da Marco Travaglini, presidente di Entrobordo. In Italia, le micro, piccole e medie imprese (mPMI) rappresentano una componente fondamentale del tessuto economico, costituendo circa il 95% del totale delle imprese e impiegando una quota significativa della forza lavoro nazionale. Nel Lazio, la distribuzione delle mPMI è particolarmente rilevante. La regione ospita il 9,2% delle piccole e medie imprese italiane, posizionandosi tra le prime in termini di dinamicità imprenditoriale. Le mPMI in Italia sono un punto di riferimento per le comunità grazie alla loro diffusione capillare sul territorio e alla vicinanza alle famiglie. Raggiungono 11,3 milioni di famiglie con lavoratori dipendenti, rappresentando il 44% delle famiglie italiane, appartenenti a tutte le fasce sociali, di cui 3,2 milioni a vulnerabilità alta o molto alta. Determinanti in questo contesto sono l’impegno sociale coerente dell’impresa e la diffusione a tutti i livelli di una cultura aziendale orientata alla cura del benessere e alla valorizzazione delle persone: le mPMI sono un attore chiave nel promuovere il benessere della comunità. Gli eventi organizzati dall’associazione Entrobordo puntano a rilanciare la produttività delle mPMI, partendo dal legame tra sviluppo economico e impatto sociale. A Fiumicino si era tenuto a gennaio il terzo Tavolo della produttività, dopo le prime due tappe a Terni e L’Aquila: l’evento, ospitato presso l’Aula Consiliare comunale, ha visto la partecipazione del sindaco di Fiumicino, del presidente del consiglio Comunale, della Confederazione Aepi e di importanti esponenti locali, oltre a imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria. L’incontro ha posto l’accento sull’importanza di unire il sostegno alle imprese con lo sviluppo del territorio. L’obiettivo primario del Tavolo è stato non solo creare uno spazio di dialogo e confronto tra imprese, istituzioni e associazioni di categoria, ma anche offrire soluzioni pratiche, come i Percorsi di Consapevolezza Aziendale come trumenti gratuiti che rappresentano un primo passo concreto verso l’innovazione, aiutando le micro, piccole e medie imprese a individuare opportunità di crescita, evitare errori strategici e intraprendere un percorso di cambiamento consapevole. Marco Travaglini, presidente di Entrobordo e fondatore di Mama Industry, aveva dichiarato «Le micro e piccole imprese rappresentano il cuore pulsante del nostro sistema economico, ma spesso mancano la cultura e gli strumenti adeguati per affrontare le sfide dell’innovazione e della competitività. Il Tavolo della Produttività non si limita al confronto, ma offre strumenti reali per il cambiamento. I Percorsi di Consapevolezza sono il primo passo per costruire una cultura imprenditoriale più solid`e innovativa».

Dopo l’aappuntamento di Lecce, invece, si è svolto a Tor Bella Monaca il quinto Tavolo della Produttività, il 20 marzo scorso. Il percorso p proseguirà ad aprile in Sicilia con il prossimo Tavolo della Produttività che si terrà a Enna.