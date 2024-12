Albo nazionale dei gestori ambientali, il 15 aprile sono scaduti i termini per l’adeguamento della posizione di responsabile tecnico.

In merito alla procedura per la cancellazione delle imprese che non hanno provveduto all’adempimento, il Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha disposto quanto segue: entro il 30 aprile 2024, le sezioni regionali / provinciali dell’Albo deliberano l’avvio dei procedimenti di cancellazione delle imprese; decorso il termine di 30 giorni dall’avvio dei suddetti procedimenti senza che l’impresa abbia nominato il responsabile idoneo, le sezioni provvedono alla cancellazione delle categorie per le quali l’impresa non abbia effettuato tale nomina, notificando tramite Pec il provvedimento all’impresa. Per affrontare questa fase transitoria, è fondamentale che le imprese interessate siano ben assistite. A tal fine, Cna Sostenibile offre il proprio supporto, garantendo consulenza e aiuto durante questo delicato periodo di adeguamento normativo

Info e approfondimenti: Claudio Fordini Sonni, dell’Ufficio Ambiente, ai numeri 0761.1768304 e 392.9441123. Indirizzo e-mail: claudiofordinisonni@cnasostenibile.it.

