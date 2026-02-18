CON FABRICA DI ROMA e Gallese salgono a quattro i comuni del distretto ceramico che hanno deciso di aderire al Consorzio unico industriale del Lazio. Insieme a Castel Sant’Elia e Civita Castellana, infatti, anche il comune di Viterbo ha recentemente deliberato l’ingresso nel più grande polo regionale attrattore di risorse e finanziamenti per le aziende del territorio.

«Come Apea (area produttiva ecologicamente attrezzata) del distretto ceramico accogliamo con grande favore la scelta di queste amministrazioni e rilanciamo l’idea di aprire proprio qui a Civita Castellana, comune capofila del distretto e cuore pulsante dell’economia industriale della provincia, una sede distaccata del consorzio, che sia punto di riferimento del territorio per aziende e imprenditori». Lo afferma Antonio Sini, presidente Apea del Distretto industriale di Civita Castellana. «Rivolgo dunque agli altri sindaci del distretto l’appello ad aderire quanto prima al Consorzio unico. Farne parte - sottolinea Sini - significa avere la possibilità di beneficiare di finanziamenti pubblici e, cosa non meno importate, di designare il territorio a progetti di logistica avanzata».

©RIPRODUZIONE RISERVATA