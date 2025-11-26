Un nuovo e significativo traguardo per lo Yacht Club de Monaco. La Yachting Masterclass presso l’Accademia La Belle Classe dello Yacht Club de Monaco ha ottenuto ufficialmente la certificazione dell’International Association of Maritime Institutions (IAMI), l’autorità globale che definisce e garantisce gli standard di formazione professionale in ambito marittimo e nautico. L’annuncio è stato dato dal segretario generale dello Yacht Club de Monaco, Bernard d’Alessandri, durante la cerimonia di consegna dei diplomi per la quinta classe della Yachting Masterclass. “Questa certificazione è la prova che i nostri programmi soddisfano ora gli elevati standard richiesti dai professionisti del settore. Si tratta di un programma unico, con un focus internazionale, che offre una visione a 360° del settore nautico. Le mie più sentite congratulazioni vanno ai nostri 19 laureati, non solo studenti ma anche professionisti che intraprendono nuove carriere, in rappresentanza di 13 Paesi. Unendovi agli ex studenti de La Belle Classe Academy, puntate fermamente all’eccellenza e a essere ambasciatori di un settore nautico che desidero sostenibile”, afferma d’Alessandri.

Il corso è pensato per neolaureati, professionisti, equipaggi che desiderano ampliare le proprie competenze e chiunque nel settore nautico desideri acquisire una conoscenza approfondita del settore. L’equilibrio tra teoria, esperienza pratica e approfondimenti concreti è uno dei punti di forza del programma. I partecipanti riferiscono di aver terminato il corso meglio preparati a trovare il proprio posto in un ambiente competitivo, in cui norme e pratiche consolidate non vengono acquisite automaticamente. “È un corso di alto livello, ben organizzato e stimolante. I contenuti sono pertinenti e l’esperienza complessiva ha superato le aspettative. È perfetto per chiunque desideri approfondire la propria conoscenza delle professioni dello yachting”, afferma Yuliya Yakushenka, laureata nel 2025. Per molti, la Yachting Masterclass è un trampolino di lancio, poiché a molti di coloro che l’hanno completata sono state assegnate nuove responsabilità o ruoli specializzati nello yachting, come Lenka Baranova, laureata nel 2021, che ora è rappresentante di vendita presso la Yacht Toy Company. La certificazione IAMI integra altri corsi presso la La Belle Classe Academy, già accreditata dalla RYA (Royal Yachting Association). È direttamente in linea con l’iniziativa collettiva ‘Monaco, Capitale dello Yachting Avanzato’, il cui obiettivo è quello di rilasciare diplomi riconosciuti a livello internazionale, sviluppare standard solidi e professionalizzare gli operatori del settore.

Lanciata cinque anni fa, la Yachting Masterclass ha già formato 151 studenti ed è ora considerata un must per coloro che desiderano una visione completa e completa del funzionamento del settore dello yachting. Distribuita su due mesi e 34 ore di lezione (in presenza e online), si distingue dagli altri corsi del centro di formazione YCM in quanto copre tutti gli aspetti principali. Questi sono tanto diversi quanto complementari e includono il mercato dei superyacht, l’interior design, l’architettura navale, il marketing, la gestione degli yacht e le classificazioni. I partecipanti imparano anche a riconoscere le aspettative degli armatori, a comprendere i principi della progettazione nautica, a padroneggiare il vocabolario nautico e ad acquisire le competenze marittime necessarie per sentirsi a proprio agio nell’ambiente nautico.

©RIPRODUZIONE RISERVATA